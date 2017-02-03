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  • 像“宙斯盾”一样高效作战
  • 正在远去的消费互联网时代
  • 可口和宝洁居然说数字营销效果差？！
  • 打破市场严寒 六个核桃北京商超逆市增长50％
  • 好邻居吃掉金帝，国产巧克力的春天来了吗？
  • 如何来一次成功的众筹营销？
渠道销售新常态
一直支撑销量增长的深度分销工作，近两年好像简化成只有一项工作：压货。无论厂家业务员还是经销商业务员，基本工作就是围绕压货展开的。压货、压货，再压货，渠道已经快崩盘了，还在压货。前几
  • “没有中间商赚差价”是“贼喊捉贼”

    2017-02-04 苗庆显

    几千年都抬不起头的中间商 2016年一则投放量很大的广告，让老苗看了很心塞。 “瓜子二手车网，个人车主直接把车卖给个人买家，没有中间商赚差价”。 这则
  • 看100本畅销书就能获得创业洞察力了？No！

    2017-02-04 关健明

    商业分析能力是怎样炼成的？ 谁不希望快速成长为商业老司机，洞察本质，快速抓住商机？ 商业分析能力是这个社会最稀缺、最难获得的能力之一。光靠读书、看帖
  • 用PC手法做移动电商，你会死得很惨！

    2017-02-04 鬼脚七

    一定得有正常利润 “电商越来越难做了，除了刷单，就是烧车，接着就是拼低价。”某卖家如是说。 所有做电商的人，基本上都听过这个言论。 刷单不只是在淘宝
  • 抓住手机淘宝转瞬即逝的流量红利

    2017-02-04 胡青牛

    狼多肉少，愈演愈烈 大众创业、全民创新。对于越来越多的小微创业者来讲，至少到现在，淘宝还是非常主流的一个选择：门槛低、故事好、马云叔叔有魅力。 好
  • 沦落到停工关厂的麦斯威尔咖啡下一步该如何

    2017-02-04 陆兴元

    1984年，亿滋国际（原卡夫食品）正式启动了在中国的发展，开始生产麦斯威尔速溶咖啡。时隔33年，有消息称，麦斯威尔在中国广州的生产工厂已经处于员工放假、停产
  • 冲突3：都知道吸烟有害健康，为什么吸烟还会

    2017-02-03

    我们常见到两种普遍的现象：这个牌子不错，就是不太用他们家东西……这个产品我用得上，能再便宜点吗？这似乎是做营销的面对的最大的冲突：品牌和产品之间的冲突
  • 像“宙斯盾”一样高效作战

    2017-02-03

    i到位——年度移动管理营销创新奖随着移动互联网的普及，信息数据以光速般交感传输，企业在面对突如其变的经营环境时，以较长周期PDCA为基础理论支撑的传统信息系
  • 渠道销售新常态

    2017-02-03

    一直支撑销量增长的深度分销工作，近两年好像简化成只有一项工作：压货。无论厂家业务员还是经销商业务员，基本工作就是围绕压货展开的。压货、压货，再压货，渠
  • 正在远去的消费互联网时代

    2017-02-03

    互联网下半场中国人的骨子里有种情结，似乎更喜欢屌丝逆袭、花子翻身、破落户有朝一日到公主象牙床上滚一滚的革命反转剧。所以2015年至今被很多人怀念和铭记，因
  • 家乐福、沃尔玛会被网上超市干掉吗？

    2017-02-03

    网上超市基数低，空间大在网上超市领域，目前主要玩家：天猫超市、苏宁超市、京东超市、一号店和飞牛网。2016年几大网上超市销售额之和估计不到千亿元，虽然京东
渠道版2017年第1期管理版2017年第1期渠道版2016年第12期管理版2016年第12期渠道版2016年第11期管理版2016年第11期渠道版2016年第10期管理版2016年第10期渠道版2016年第9期管理版2016年第9期豫商2016年第06期渠道版2016年第8期
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