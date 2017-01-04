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  • 传统企业就这样一步步掉进互联网的大坑
  • “1+7P”打造酒类赢利模式
  • 谁动了经销商最后一公里的奶酪？
  • 高举高打的公司全死了，创业点要小而痛
  • 电商赚钱的方式正在撤向价值链的后端
  • 中韩FTA运营支援中心
“1+7P”打造酒类赢利模式
随着酒类行业的不断发展，酒类连锁模式受到越来越多的关注，业内大佬们为了进一步稳定和提高自己的行业地位，实现自己的行业价值，广泛试水酒类连锁经营，如酒便利、久加久酒博汇、华龙酒直达等
  • 推拉结合，销量才更持久

    2017-01-13

    对于厂家而言，生产了产品但是卖不出去，或者是零售商只顾着去卖竞品了，这是非常棘手的问题。如何协调和零售商的关系，保证自己产品的销量，这是在渠道开拓中必
  • 传统企业就这样一步步掉进互联网的大坑

    2017-01-13

    对传统企业来讲，互联网太诱人了，又太让人看不透了，所以它真的会是个坑吗？我们尝试解说几类典型的心态，看一看其中有没有你正在思考的问题。利润越来越薄，我
  • 低端品牌在向上突破中如何洗底？

    2017-01-13

    近20年来，中国市场新涌现出来的造车企业几乎赶上了全球市场此前100年的总和。仅此一点就能看出中国经济为什么可以充满活力了，在这帮疯子面前，资金、技术和规模
  • 三招让你的产品拥有影响力

    2017-01-11

    相同的一样东西，人们失去它所带来的痛苦要大于得到它所带来的快乐。那么，如何利用损失规避原则呢？在给顾客做选择的时候，不要是那种“要么接受，要么放弃”，
  • 从顾客满意度到“顾客优越感”

    2017-01-11

    顾客要的到底是什么？这个营销战略中最基本的问题，显然已经到了很有必要旧事重提的时候。因为，在迅猛发展的互联网力量的驱动下，顾客的需求特性已经发生了翻天
  • 互联网的下半场

    2017-01-09

    在全球经济疲软的情况下，互联网也未能幸免，终于不再疯狂，暂停了自己的脚步。互联网的这波调整是中场休息，养精蓄锐，以便来日再战，更好地迎接下半场的降临。
  • 被乐视忽略的商业常识

    2017-01-09

    关于乐视的新闻和争论正充斥着自媒体和朋友圈，有褒有贬莫衷一是。在褒者的口里，乐视俨然是下一个BAT，是移动互联网时代新型商业模式的典范，从生态模式、人才机
  • 取悦客户而不是搜刮客户

    2017-01-04

    客户关系管理，既可以是管理客户（客户是企业的资源，终身开发的对象）的机制，也可以是取悦客户（只有让客户愉悦，才能得到为之提供终身服务的资格）的机制。是
  • 打造新品牌的十大要点

    2017-01-06

    打造新品牌是一件非常困难的事。做小容易，做大也容易，而从小做到大往往是最难的。品类创新对于小企业虽然风险大，但从0到1这一步必须要走。如何提高我们打造新
  • 中国生意肯定不愁做，关键是怎么做

    2017-01-04 段磊

    若干年之后回头看，我想绝大多数企业家一定会说：原来2017年中国的生意如此好做。
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