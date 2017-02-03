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2017-02-04 苗庆显
几千年都抬不起头的中间商 2016年一则投放量很大的广告，让老苗看了很心塞。 “瓜子二手车网，个人车主直接把车卖给个人买家，没有中间商赚差价”。 这则
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2017-02-04 关健明
商业分析能力是怎样炼成的？ 谁不希望快速成长为商业老司机，洞察本质，快速抓住商机？ 商业分析能力是这个社会最稀缺、最难获得的能力之一。光靠读书、看帖
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2017-02-04 鬼脚七
一定得有正常利润 “电商越来越难做了，除了刷单，就是烧车，接着就是拼低价。”某卖家如是说。 所有做电商的人，基本上都听过这个言论。 刷单不只是在淘宝
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2017-02-04 胡青牛
狼多肉少，愈演愈烈 大众创业、全民创新。对于越来越多的小微创业者来讲，至少到现在，淘宝还是非常主流的一个选择：门槛低、故事好、马云叔叔有魅力。 好
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2017-02-04 陆兴元
1984年，亿滋国际（原卡夫食品）正式启动了在中国的发展，开始生产麦斯威尔速溶咖啡。时隔33年，有消息称，麦斯威尔在中国广州的生产工厂已经处于员工放假、停产
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2017-02-03
我们常见到两种普遍的现象：这个牌子不错，就是不太用他们家东西……这个产品我用得上，能再便宜点吗？这似乎是做营销的面对的最大的冲突：品牌和产品之间的冲突
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2017-02-03
i到位——年度移动管理营销创新奖随着移动互联网的普及，信息数据以光速般交感传输，企业在面对突如其变的经营环境时，以较长周期PDCA为基础理论支撑的传统信息系
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2017-02-03
一直支撑销量增长的深度分销工作，近两年好像简化成只有一项工作：压货。无论厂家业务员还是经销商业务员，基本工作就是围绕压货展开的。压货、压货，再压货，渠
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2017-02-03
互联网下半场中国人的骨子里有种情结，似乎更喜欢屌丝逆袭、花子翻身、破落户有朝一日到公主象牙床上滚一滚的革命反转剧。所以2015年至今被很多人怀念和铭记，因
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2017-02-03
网上超市基数低，空间大在网上超市领域，目前主要玩家：天猫超市、苏宁超市、京东超市、一号店和飞牛网。2016年几大网上超市销售额之和估计不到千亿元，虽然京东
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2017，中小制造企业怎么活？
2016年中国经济全球瞩目，从楼市调控、债务问题到人民币贬值，从实体经济下
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移动互联网时代，深度分销还要不要做？
2014年，“深度分销之父”包政去了一趟硅谷，回来后在某论坛上宣称他不再研
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