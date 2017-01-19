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  • 像“宙斯盾”一样高效作战
  • 正在远去的消费互联网时代
  • 可口和宝洁居然说数字营销效果差？！
  • 打破市场严寒 六个核桃北京商超逆市增长50％
  • 好邻居吃掉金帝，国产巧克力的春天来了吗？
  • 如何来一次成功的众筹营销？
渠道销售新常态
一直支撑销量增长的深度分销工作，近两年好像简化成只有一项工作：压货。无论厂家业务员还是经销商业务员，基本工作就是围绕压货展开的。压货、压货，再压货，渠道已经快崩盘了，还在压货。前几
  • 冲突3：都知道吸烟有害健康，为什么吸烟还会

    2017-02-03

    我们常见到两种普遍的现象：这个牌子不错，就是不太用他们家东西……这个产品我用得上，能再便宜点吗？这似乎是做营销的面对的最大的冲突：品牌和产品之间的冲突
  • 像“宙斯盾”一样高效作战

    2017-02-03

    i到位——年度移动管理营销创新奖随着移动互联网的普及，信息数据以光速般交感传输，企业在面对突如其变的经营环境时，以较长周期PDCA为基础理论支撑的传统信息系
  • 渠道销售新常态

    2017-02-03

    一直支撑销量增长的深度分销工作，近两年好像简化成只有一项工作：压货。无论厂家业务员还是经销商业务员，基本工作就是围绕压货展开的。压货、压货，再压货，渠
  • 正在远去的消费互联网时代

    2017-02-03

    互联网下半场中国人的骨子里有种情结，似乎更喜欢屌丝逆袭、花子翻身、破落户有朝一日到公主象牙床上滚一滚的革命反转剧。所以2015年至今被很多人怀念和铭记，因
  • 家乐福、沃尔玛会被网上超市干掉吗？

    2017-02-03

    网上超市基数低，空间大在网上超市领域，目前主要玩家：天猫超市、苏宁超市、京东超市、一号店和飞牛网。2016年几大网上超市销售额之和估计不到千亿元，虽然京东
  • 可口和宝洁居然说数字营销效果差？！

    2017-02-03

    “在所有的广告渠道中，电视仍然提供了最好的投资回报率。”说这话的，是全球第13大广告主，可口可乐全球首席营销官Marcos de Quinto。可口可乐算是近年来在数字
  • 作为快消人，我只想安安稳稳的过好2017年

    2017-01-20 李红权

    回顾快消界的2016年，蒙牛孙伊萍的黯然离去、凉茶混战20元/件加多宝特价的叫卖声还在耳边盘旋；正当我们为国企伊利挺进世界乳业八强、600亿俱乐部击鼓相庆的时候
  • 互联网让“人海战术”失效了吗？

    2017-01-19 黄润霖

    互联网不会让人海战术失效，而是会逼着人海战术更高效。
  • 样板市场这个吸血幽灵， 还要在市场上活多久

    2017-01-19

    最近在接触和服务企业的过程中，总是遇到一个过不去的坎——样板市场建设。对于样板市场的建设，企业总是不惜血本地投入人力、物力，以培养市场的氛围和热度。我
  • 好邻居吃掉金帝，国产巧克力的春天来了吗？

    2017-01-19

    2016年12月7日，福建省好邻居食品工业有限公司出资2.06亿元全资收购中粮旗下中粮金帝食品（深圳）有限公司。据双方确认，此次收购标的物包含金帝的现有资产、经营
渠道版2017年第1期管理版2017年第1期渠道版2016年第12期管理版2016年第12期渠道版2016年第11期管理版2016年第11期渠道版2016年第10期管理版2016年第10期渠道版2016年第9期管理版2016年第9期豫商2016年第06期渠道版2016年第8期
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