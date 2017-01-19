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2017-02-03
我们常见到两种普遍的现象：这个牌子不错，就是不太用他们家东西……这个产品我用得上，能再便宜点吗？这似乎是做营销的面对的最大的冲突：品牌和产品之间的冲突
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2017-02-03
i到位——年度移动管理营销创新奖随着移动互联网的普及，信息数据以光速般交感传输，企业在面对突如其变的经营环境时，以较长周期PDCA为基础理论支撑的传统信息系
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2017-02-03
一直支撑销量增长的深度分销工作，近两年好像简化成只有一项工作：压货。无论厂家业务员还是经销商业务员，基本工作就是围绕压货展开的。压货、压货，再压货，渠
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2017-02-03
互联网下半场中国人的骨子里有种情结，似乎更喜欢屌丝逆袭、花子翻身、破落户有朝一日到公主象牙床上滚一滚的革命反转剧。所以2015年至今被很多人怀念和铭记，因
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2017-02-03
网上超市基数低，空间大在网上超市领域，目前主要玩家：天猫超市、苏宁超市、京东超市、一号店和飞牛网。2016年几大网上超市销售额之和估计不到千亿元，虽然京东
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2017-02-03
“在所有的广告渠道中，电视仍然提供了最好的投资回报率。”说这话的，是全球第13大广告主，可口可乐全球首席营销官Marcos de Quinto。可口可乐算是近年来在数字
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2017-01-20 李红权
回顾快消界的2016年，蒙牛孙伊萍的黯然离去、凉茶混战20元/件加多宝特价的叫卖声还在耳边盘旋；正当我们为国企伊利挺进世界乳业八强、600亿俱乐部击鼓相庆的时候
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2017-01-19 黄润霖
互联网不会让人海战术失效，而是会逼着人海战术更高效。
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2017-01-19
最近在接触和服务企业的过程中，总是遇到一个过不去的坎——样板市场建设。对于样板市场的建设，企业总是不惜血本地投入人力、物力，以培养市场的氛围和热度。我
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2017-01-19
2016年12月7日，福建省好邻居食品工业有限公司出资2.06亿元全资收购中粮旗下中粮金帝食品（深圳）有限公司。据双方确认，此次收购标的物包含金帝的现有资产、经营
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2017，中小制造企业怎么活？
2016年中国经济全球瞩目，从楼市调控、债务问题到人民币贬值，从实体经济下
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移动互联网时代，深度分销还要不要做？
2014年，“深度分销之父”包政去了一趟硅谷，回来后在某论坛上宣称他不再研
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