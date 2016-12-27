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2017-01-09
在全球经济疲软的情况下，互联网也未能幸免，终于不再疯狂，暂停了自己的脚步。互联网的这波调整是中场休息，养精蓄锐，以便来日再战，更好地迎接下半场的降临。
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2017-01-09
关于乐视的新闻和争论正充斥着自媒体和朋友圈，有褒有贬莫衷一是。在褒者的口里，乐视俨然是下一个BAT，是移动互联网时代新型商业模式的典范，从生态模式、人才机
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2017-01-04
客户关系管理，既可以是管理客户（客户是企业的资源，终身开发的对象）的机制，也可以是取悦客户（只有让客户愉悦，才能得到为之提供终身服务的资格）的机制。是
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2017-01-06
打造新品牌是一件非常困难的事。做小容易，做大也容易，而从小做到大往往是最难的。品类创新对于小企业虽然风险大，但从0到1这一步必须要走。如何提高我们打造新
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2017-01-04 段磊
若干年之后回头看，我想绝大多数企业家一定会说：原来2017年中国的生意如此好做。
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2017-01-04 金焕民
看到许多已经力不胜任的企业领导在那里苦苦挣扎，我真不忍心告诉他们，救企业、救自己的最好办法就是停止经营。
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2016-12-27
2016年，德立淋浴房与华为、格力、恒大、滴滴出行等知名品牌，荣膺中国行业标志性品牌，成为淋浴房行业首个标志性品牌，品牌价值达19.61亿元，位列行业第一。
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2017-01-03 黄润霖
经销商放弃了终端，就没有了脚下三尺。没有了脚下三尺，哪里来的最后一公里？
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2017-01-03 赵阳
一个经营母婴生活馆的A老板最近两年感受到了互联网的冲击，进店人流量明显减少、老客户流失严重、电商抢客、窜货横行。 他苦恼不已，一日与B老板聊天，对方透露
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2016-12-29 尹天琦
从阿里口碑连亏，到新美大裁员风波，再到百度系O2O急需融资，好像大家的日子都不好过，这一轮寒冬大家还能挺过去吗？到底谁又能赢到最后呢？
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2017，中小制造企业怎么活？
2016年中国经济全球瞩目，从楼市调控、债务问题到人民币贬值，从实体经济下
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移动互联网时代，深度分销还要不要做？
2014年，“深度分销之父”包政去了一趟硅谷，回来后在某论坛上宣称他不再研
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