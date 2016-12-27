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2016-12-27
2016年，德立淋浴房与华为、格力、恒大、滴滴出行等知名品牌，荣膺中国行业标志性品牌，成为淋浴房行业首个标志性品牌，品牌价值达19.61亿元，位列行业第一。
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2016-12-29 尹天琦
从阿里口碑连亏，到新美大裁员风波，再到百度系O2O急需融资，好像大家的日子都不好过，这一轮寒冬大家还能挺过去吗？到底谁又能赢到最后呢？
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2016-12-29 卫 哲
淘宝第一天主打哪两个字？“省”、“多”。京东呢？“好”和“快”， 3日达，次日达，当日达。淘宝之后有天猫？要“好”。天猫之后有菜鸟？要“快”。无论“多快
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2016-12-28 朱啸虎
中国互联网过去十几年，高举高打的公司全部死掉，没有一个留存下来。尽可能小规模去试验，小规模去获取用户，在一个小规模的用户群里去试验留存率，哪怕就几万用
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2016-12-28 卫 哲
B2B要地推，交易、服务型产品都是如此。2C经常通过用户画像来掌握用户特征，2B则很难。用户画像怎么能知道一个企业的关键决策人是老板的秘书这种问题呢？所以地推
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2016-12-28 沈帅波
你想用已过时的玩法取得胜利，那真的得出生在蛮荒红利期。但为什么你看不到新机会？是因为你的思维局限。
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2016-12-28 施 炜
很多企业在应对互联网冲击的时候，并没有进行系统、深入的思考。潮流一来，大家不扑进去，好像会失去未来。但是盲目扑进去之后，很可能连现在都失去了。
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2016-12-27 叶茂中
上篇提及左脑被称为理性脑，右脑被称为感性脑。那么什么时候必须满足左脑的冲突，什么时候必须满足右脑的冲突，什么时候同时解决两者之间的冲突，就成为品牌营销
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2016-12-27 刘春雄
但凡创新，初期一定是有红利的。当然，伴随红利的，一定是高风险。每一轮营销创新，都会有新企业脱颖而出，这就是创新红利的结果。那些陷入“找死”与“等死”两
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2016-12-27 陆兴元
2016年，对于大多数的快消品行业的营销人来说，或许还没有来得及适应众多变化，就在一次次的惶恐和纷乱中，2016年已然走向了尾声！ 这一年，随着方便面、火腿肠
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移动互联网时代，深度分销还要不要做？
2014年，“深度分销之父”包政去了一趟硅谷，回来后在某论坛上宣称他不再研
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B端电商PK传统渠道，到底谁更胜一筹？
2016年以来，B端电商跃跃欲试，电商巨头、流通企业、经销商、物流公司以及中
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