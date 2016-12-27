有复购却没渗透？千万别忽视B2B最重要的“地



2016-12-28 卫 哲

B2B要地推，交易、服务型产品都是如此。2C经常通过用户画像来掌握用户特征，2B则很难。用户画像怎么能知道一个企业的关键决策人是老板的秘书这种问题呢？所以地推

