“没有中间商赚差价”是“贼喊捉贼”



2017-02-04 苗庆显

几千年都抬不起头的中间商 2016年一则投放量很大的广告，让老苗看了很心塞。 “瓜子二手车网，个人车主直接把车卖给个人买家，没有中间商赚差价”。 这则

