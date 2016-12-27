设为首页收藏本站精彩专题营销邮报

第一营销网

     
  • “1+7P”打造酒类赢利模式
  • 谁动了经销商最后一公里的奶酪？
  • 高举高打的公司全死了，创业点要小而痛
  • 电商赚钱的方式正在撤向价值链的后端
  • “找死”与“等死”，为什么有人总陷入两难
  • 中韩FTA运营支援中心
“1+7P”打造酒类赢利模式
随着酒类行业的不断发展，酒类连锁模式受到越来越多的关注，业内大佬们为了进一步稳定和提高自己的行业地位，实现自己的行业价值，广泛试水酒类连锁经营，如酒便利、久加久酒博汇、华龙酒直达等
  • 互联网的下半场

    2017-01-09

    在全球经济疲软的情况下，互联网也未能幸免，终于不再疯狂，暂停了自己的脚步。互联网的这波调整是中场休息，养精蓄锐，以便来日再战，更好地迎接下半场的降临。
  • 被乐视忽略的商业常识

    2017-01-09

    关于乐视的新闻和争论正充斥着自媒体和朋友圈，有褒有贬莫衷一是。在褒者的口里，乐视俨然是下一个BAT，是移动互联网时代新型商业模式的典范，从生态模式、人才机
  • 取悦客户而不是搜刮客户

    2017-01-04

    客户关系管理，既可以是管理客户（客户是企业的资源，终身开发的对象）的机制，也可以是取悦客户（只有让客户愉悦，才能得到为之提供终身服务的资格）的机制。是
  • 打造新品牌的十大要点

    2017-01-06

    打造新品牌是一件非常困难的事。做小容易，做大也容易，而从小做到大往往是最难的。品类创新对于小企业虽然风险大，但从0到1这一步必须要走。如何提高我们打造新
  • 中国生意肯定不愁做，关键是怎么做

    2017-01-04 段磊

    若干年之后回头看，我想绝大多数企业家一定会说：原来2017年中国的生意如此好做。
  • 中小企业困境三问

    2017-01-04 金焕民

    看到许多已经力不胜任的企业领导在那里苦苦挣扎，我真不忍心告诉他们，救企业、救自己的最好办法就是停止经营。
  • 德立：璀璨源自极致， 态度铸造品质

    2016-12-27

    2016年，德立淋浴房与华为、格力、恒大、滴滴出行等知名品牌，荣膺中国行业标志性品牌，成为淋浴房行业首个标志性品牌，品牌价值达19.61亿元，位列行业第一。

  • 谁动了经销商最后一公里的奶酪？

    2017-01-03 黄润霖

    经销商放弃了终端，就没有了脚下三尺。没有了脚下三尺，哪里来的最后一公里？
  • 不是母婴社群“鸡肋”，而是你不会玩！

    2017-01-03 赵阳

    一个经营母婴生活馆的A老板最近两年感受到了互联网的冲击，进店人流量明显减少、老客户流失严重、电商抢客、窜货横行。 他苦恼不已，一日与B老板聊天，对方透露
  • 三足鼎立的餐饮O2O，下半场为何更艰难？

    2016-12-29 尹天琦

    从阿里口碑连亏，到新美大裁员风波，再到百度系O2O急需融资，好像大家的日子都不好过，这一轮寒冬大家还能挺过去吗？到底谁又能赢到最后呢？
管理版2017年第1期渠道版2016年第12期管理版2016年第12期渠道版2016年第11期管理版2016年第11期渠道版2016年第10期管理版2016年第10期渠道版2016年第9期管理版2016年第9期豫商2016年第06期渠道版2016年第8期管理版2016年第8期
      金销商
中国商家阵营，经销商第一权威自媒体平台！

第一营销网 ( 豫ICP备05012844号

GMT+8, 2017-1-10 04:19 , Processed in 1.134794 second(s), 10 queries .

Powered by 第一营销网 河南销售与市场杂志社有限公司

© 1994-2012 www.cmmo.cn

回顶部