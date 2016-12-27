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  • 高举高打的公司全死了，创业点要小而痛
  • 电商赚钱的方式正在撤向价值链的后端
  • “找死”与“等死”，为什么有人总陷入两难
  • “渠道天下”不再，这是“消费为王”的时代
  • 分享经济会有下一波红利么？
  • 中韩FTA运营支援中心
经销商为何说不干就不干了?
过去，厂商信奉一个道理：销量是挤出来的。压货、促销，总能挤出销量。2014年以后，厂商还在寄希望于挤销量，大致工作就是围绕挤销量展开的。但是，逐步发现，销量挤不出来了。直至2016年，代理
  • 德立：璀璨源自极致， 态度铸造品质

    2016-12-27

    2016年，德立淋浴房与华为、格力、恒大、滴滴出行等知名品牌，荣膺中国行业标志性品牌，成为淋浴房行业首个标志性品牌，品牌价值达19.61亿元，位列行业第一。

  • 三足鼎立的餐饮O2O，下半场为何更艰难？

    2016-12-29 尹天琦

    从阿里口碑连亏，到新美大裁员风波，再到百度系O2O急需融资，好像大家的日子都不好过，这一轮寒冬大家还能挺过去吗？到底谁又能赢到最后呢？
  • 互联网无法改变的那些商业本质

    2016-12-29 卫 哲

    淘宝第一天主打哪两个字？“省”、“多”。京东呢？“好”和“快”， 3日达，次日达，当日达。淘宝之后有天猫？要“好”。天猫之后有菜鸟？要“快”。无论“多快
  • 高举高打的公司全死了，创业点要小而痛

    2016-12-28 朱啸虎

    中国互联网过去十几年，高举高打的公司全部死掉，没有一个留存下来。尽可能小规模去试验，小规模去获取用户，在一个小规模的用户群里去试验留存率，哪怕就几万用
  • 有复购却没渗透？千万别忽视B2B最重要的“地

    2016-12-28 卫 哲

    B2B要地推，交易、服务型产品都是如此。2C经常通过用户画像来掌握用户特征，2B则很难。用户画像怎么能知道一个企业的关键决策人是老板的秘书这种问题呢？所以地推
  • 电商赚钱的方式正在撤向价值链的后端

    2016-12-28 沈帅波

    你想用已过时的玩法取得胜利，那真的得出生在蛮荒红利期。但为什么你看不到新机会？是因为你的思维局限。
  • 被蚕食被切割，重建市场如何面对“四座大山

    2016-12-28 施 炜

    很多企业在应对互联网冲击的时候，并没有进行系统、深入的思考。潮流一来，大家不扑进去，好像会失去未来。但是盲目扑进去之后，很可能连现在都失去了。
  • 冲突2：为什么护肤品在萎缩，化妆品在上升？

    2016-12-27 叶茂中

    上篇提及左脑被称为理性脑，右脑被称为感性脑。那么什么时候必须满足左脑的冲突，什么时候必须满足右脑的冲突，什么时候同时解决两者之间的冲突，就成为品牌营销
  • “找死”与“等死”，为什么有人总陷入两难

    2016-12-27 刘春雄

    但凡创新，初期一定是有红利的。当然，伴随红利的，一定是高风险。每一轮营销创新，都会有新企业脱颖而出，这就是创新红利的结果。那些陷入“找死”与“等死”两
  • 2016年快消品行业总结——彷徨、焦虑的快消

    2016-12-27 陆兴元

    2016年，对于大多数的快消品行业的营销人来说，或许还没有来得及适应众多变化，就在一次次的惶恐和纷乱中，2016年已然走向了尾声！ 这一年，随着方便面、火腿肠
渠道版2016年第12期管理版2016年第12期渠道版2016年第11期管理版2016年第11期渠道版2016年第10期管理版2016年第10期渠道版2016年第9期管理版2016年第9期豫商2016年第06期渠道版2016年第8期管理版2016年第8期渠道版2016年第7期
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