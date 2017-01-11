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2017-01-20 李红权
回顾快消界的2016年，蒙牛孙伊萍的黯然离去、凉茶混战20元/件加多宝特价的叫卖声还在耳边盘旋；正当我们为国企伊利挺进世界乳业八强、600亿俱乐部击鼓相庆的时候
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2017-01-19 黄润霖
互联网不会让人海战术失效，而是会逼着人海战术更高效。
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2017-01-19
最近在接触和服务企业的过程中，总是遇到一个过不去的坎——样板市场建设。对于样板市场的建设，企业总是不惜血本地投入人力、物力，以培养市场的氛围和热度。我
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2017-01-19
2016年12月7日，福建省好邻居食品工业有限公司出资2.06亿元全资收购中粮旗下中粮金帝食品（深圳）有限公司。据双方确认，此次收购标的物包含金帝的现有资产、经营
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2017-01-17
近一两年，“众筹”这个词汇在网络迅速蹿红，这股起始于互联网金融的飓风席卷了各行各业，从旅游到餐饮，从拍电影到卖保险，从做家电到开茶楼以及卖房子，无论是
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2017-01-13
对于厂家而言，生产了产品但是卖不出去，或者是零售商只顾着去卖竞品了，这是非常棘手的问题。如何协调和零售商的关系，保证自己产品的销量，这是在渠道开拓中必
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2017-01-13
对传统企业来讲，互联网太诱人了，又太让人看不透了，所以它真的会是个坑吗？我们尝试解说几类典型的心态，看一看其中有没有你正在思考的问题。利润越来越薄，我
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2017-01-13
近20年来，中国市场新涌现出来的造车企业几乎赶上了全球市场此前100年的总和。仅此一点就能看出中国经济为什么可以充满活力了，在这帮疯子面前，资金、技术和规模
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2017-01-11
相同的一样东西，人们失去它所带来的痛苦要大于得到它所带来的快乐。那么，如何利用损失规避原则呢？在给顾客做选择的时候，不要是那种“要么接受，要么放弃”，
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2017-01-11
顾客要的到底是什么？这个营销战略中最基本的问题，显然已经到了很有必要旧事重提的时候。因为，在迅猛发展的互联网力量的驱动下，顾客的需求特性已经发生了翻天
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2017，中小制造企业怎么活？
2016年中国经济全球瞩目，从楼市调控、债务问题到人民币贬值，从实体经济下
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移动互联网时代，深度分销还要不要做？
2014年，“深度分销之父”包政去了一趟硅谷，回来后在某论坛上宣称他不再研
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